Opet, BP, PO, Shell, Total ve Aytemizbenzin dizel litre fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bugün gün içerisinde önemli bir gelişme yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim yapıldı. Bu kapsamda milyonlarca araç sahibi "26 Haziran benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de