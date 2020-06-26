Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu anda Van'da ve Manisa'da ekiplerimiz çalışmalarını en hızlı şekilde yapacaklar. Diğer taraftan İstanbul'da yaşanan selde hemen İl Müdürlüğümüz ekipleri olay yerine intikal etti. Bakan Yardımcımızı görevlendirdik. Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımızla iki gündür sahadalar. Burada da gerekli tahkikat hem hukuki yönde hem teknik yönde yapılmaktadır" dedi.