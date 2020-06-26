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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 13:22
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    • 26.06.2020 13:41
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    Çevre ve 'dan açıklaması

    Son dakika haberleri... Çevre ve , 'daki in ardından başlatılan çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.

    Bakan Kurum'dan sel açıklaması

    Son dakika... Çevre ve , 'daki in ardından başlatılan çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.

    , "Şu anda Van'da ve Manisa'da ekiplerimiz çalışmalarını en hızlı şekilde yapacaklar. Diğer taraftan İstanbul'da yaşanan selde hemen İl Müdürlüğümüz ekipleri olay yerine intikal etti. Bakan Yardımcımızı görevlendirdik. Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımızla iki gündür sahadalar. Burada da gerekli tahkikat hem hukuki yönde hem teknik yönde yapılmaktadır" dedi.

    Haberler Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan sel açıklaması
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