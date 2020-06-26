İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemesi ne zaman yatırılacak? Bakan Selçuk o tarihi açıkladı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle devreye alınan kısa çalışma ödeneğinin ödeme tarihleri, bu destekten yararlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekildiğini duyurdu. Peki, İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemesi ne zaman yatırılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine yönelik bilgi verdi. Haziran ayı kısa çalışma ödeneği 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.
T.C KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE ÖDEME TARİHLERİ
"Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullanan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı bilgisini verdi.
Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.
ÖDEME TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.
Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık." şeklinde konuştu.
Bakan Zehra Selçuk, kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normalleşme planına uyum sağlayabilmesi 'normalleşme desteği' sunulacağını aktardı. Çalışanların işsiz kalmasını istemediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, "Normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız." dedi.