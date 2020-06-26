İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemesi ne zaman yatırılacak? Bakan Selçuk o tarihi açıkladı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle devreye alınan kısa çalışma ödeneğinin ödeme tarihleri, bu destekten yararlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekildiğini duyurdu. Peki, İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemesi ne zaman yatırılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine yönelik bilgi verdi. Haziran ayı kısa çalışma ödeneği 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.