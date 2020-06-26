Çiftçi ödemeleri ne zaman yatırılacak? Çiftçi ödemeleri başladı mı sorusunun yanıtı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Çay Budama Tazminatı desteğinden, Uzaman Eller Projesine, Zeytin Bahçeleri Rehabilitasyonundan Organik Arıcılığa, 7 alanda daha üreticiye destek ödemelerinin bugün itibariyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

ÇİFTÇİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere 7 alanda yapılacak toplamda 294 milyon 243 bin liralık ödemenin bugün 18.00 itibarıyla hesaplarda olacağını açıkladı.