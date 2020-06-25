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    • 25.06.2020 09:46
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    Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı : güveni, güçlü yükseliş kaydetti

    Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra güveninin de güçlü yükseliş kaydettiğini belirtti.

    Haziran'dan bir güzel haber daha
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran'dan bir güzel haber daha. Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra, reel sektör güveni de güçlü bir yükseliş kaydetti. Endeks mayısa göre göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek" dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Reel sektör güveni, güçlü yükseliş kaydetti
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