Son dakika: Ne zaman emekli olurum? Kadın memurlar ne zaman emekli olacak?

Memurların emekliliği diğer sosyal güvenlik şemsiyesi altında olan SSK'lılar (4/a) ile Bağ-Kurlulardan çok farklı. Eski adıyla Emekli Sandığı üyeleri, yeni adıyla da 4/c'lilerin emekliliği için milat denilecek bir tarih, aynı zamanda emeklilik için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:

Şartlar; belirli süre 4/c'li olarak sigortalı olmak, emeklilik için gerekli süre sosyal güvenlik primi ödemek ve emekli olunacak yaş.

Memurlar için diğer sosyal güvenlik çatısı altında olanlar gibi ilk işe giriş tarihinden önce, tamamlanması gereken süre ve bu sürenin sonunda emekli olunacak yaş daha önemli.