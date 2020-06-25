Patentli teknolojiler sanayiye aktarılacak: 30 milyonluk çağrı





EĞİTİME DE VAR

Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasında temel destek oranı yüzde 25 olarak gerçekleşecek. Destek oranına; müşteri kuruluş KOBİ ise yüzde 15, müşteri kuruluş yüksek teknoloji sektöründeyse veya lisanslanan patent yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içeriyorsa yüzde 15, EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için yüzde 10, müşteri kuruluş bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az 2 patenti lisanslar ya da devralırsa yüzde 10 ilave edilecek.

