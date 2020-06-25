Patentli teknolojiler sanayiye aktarılacak: 30 milyonluk çağrı

Üniversitelerde, araştırma altyapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması TÜBİTAK'ın 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme' (Patent Lisans) çağrısı ile desteklenecek. Çağrı için başvurular 31 Ağustos'a kadar Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden alınırken; teknoloji kullanmak isteyen KOBİ'lere daha çok destek sağlanacak.
% 75'E VARAN DESTEK
Patent Lisans çağrısıyla, müşteri kuruluşun, teknoloji sağlayıcı kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentlerle korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleriyle edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecek. Çağrıda projeler en fazla 60 ay desteklenirken, destek üst sınırı büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için yüzde 75 olacak.
EĞİTİME DE VAR
Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasında temel destek oranı yüzde 25 olarak gerçekleşecek. Destek oranına; müşteri kuruluş KOBİ ise yüzde 15, müşteri kuruluş yüksek teknoloji sektöründeyse veya lisanslanan patent yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içeriyorsa yüzde 15, EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için yüzde 10, müşteri kuruluş bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az 2 patenti lisanslar ya da devralırsa yüzde 10 ilave edilecek.
Patentlerin uygulamaya alınması için müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için yüzde 75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için yüzde 60 destek oranı uygulanacak. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek.
30 MİLYONLUK ÇAĞRI
Çağrıya müşteri ve teknoloji sağlayıcı kuruluşların ortak başvuru yapması gerekiyor. Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2 milyon lira olacak. Çağrı bütçesi ise toplam 30 milyon lira olarak belirlendi.