Öğrenci yurdunda kalıyorsanız KYK; öğrenim kredisi alarak rahat etmek istiyorsanız yine KYK karşınıza çıkar. Öğrencilik sırasında her ay düzenli olarak gelen KYK kredileri okul bittiğinde kredi hakkını kullananlar için kabusa dönüşmeye başlar. Öğrencilerin eğitim hayatını bittirdikten 2 yıl sonra aldıkları krediyi ödemeleri gerekir. KYK borç ödeme ve KYK borç sorgulama işlemlerinde olduğu gibi, KYK borç erteleme e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrenim-katkı kredisi geri ödemeleri ile ilgili taleplerin alınmasında yaşanan gecikme ve aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla öğrenim-katkı kredisi geri ödeme başvurularını manuel ortamdan elektronik ortama taşıdı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KREDİ BORÇ VE TAKSİTLERİ BİLGİLERİNE NEREDEN ULAŞILABİLİR?
Öğrenim kredisine dair hesaplanan tutar ve ödeme taksitlerine ulaşabilmek için alternatif seçenekler sunulmuştur. Buna göre kişilerin KYK'nın resmi web sitesinde bulunan "Öğrenim/Katkı Kredisi Borç Sorgulama" sayfasına girmesi yeterli olur. Online sorgulamanın yanında 444 0 472 numaralı GSB KİM'den ayrıntılı bilgiye erişim sağlanabilir.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDEMELERİNİN KAPSAMI NEDİR?
Mezun olduktan sonra vatandaşları strese sokan öğrenim kredisine dair ödemelerin yapılabilmesi için kişilere belirli bir süre verilmektedir. Bu süre kişilerin eğitim hayatının sonra ermesinden sonraki 2 yıldır. 2 yılın ardından kişilerin takip eden ay başında KYK taksitlerini ödemeleri gereklidir.
KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasından önce kredi taahhütnamesini imzalarlar. Bu taahhütnamede ödeme süresi, ödeme miktarının Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanacağı belirtilir. Ödenmemesi durumunda borçların Vergi Dairesi Müdürlüklerine devri gerçekleşir. Devir işleminden sonra borçların ilgili banka üzerinden değil, vergi dairelerinden ödenmesi gerekir. Ödeme işleminin yapılmaması durumunda borçlu kişi adına icra işlemi başlatılır.
KREDİ BORÇLARINDA ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NEDİR?
Öğrenim kredisi borçlarının tamamının belirlenen 2 yıllık ödeme başlangıç süresinden önce ödenmesi durumunda erken ödeme indirimi devreye sokulur. Erken ödeme indirimi Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden uygulanır. Anaparada herhangi bir indirim yapılması söz konusu olmaz.
Eğitim süresinin bitim tarihinden itibaren 1 yıl içinde kredi borcunun ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden %30 indirim yapılır. Borcun 2 yıl içinde ödenmesi halinde ise yine Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden %20 indirim yapılır.
KREDİ BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA SİLİNİR?
Öğrenim kredisi borçlarının silinebilmesi için temel prensip olarak kişilerin çalışmaz durumunda olması gerekir. Yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporunda "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunuyorsa borçların silmesi mümkündür.
KYK BORÇLARI ERTELENEBİLİR Mİ?
Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanlar, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin KYK'ya müracaat etmesi durumunda Yİ-ÜFE uygulanması koşuluyla birer yılık süreler ile borç ödemesi ertelenebilir. Belirlenen durumlar dışında kişilerin başka bir okulda öğrenci olması ya da işsiz kalması vb. hallerde borcun ertelenmesi, silinmesi ya da yeniden taksitlendirilmesi söz konusu değildir.
Duruma uygun olan KYK borçluları, ödemelerini ertelemek için borç başlangıç tarihinden 1 ay öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet aracılığıyla sunulan "Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" sayfasına girmelidir.
KYK BORÇ ERTELEME TALEBİ E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?
KYK borç ödeme ve KYK borç sorgulama işlemlerinde olduğu gibi, KYK borç erteleme e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrenim-katkı kredisi geri ödemeleri ile ilgili taleplerin alınmasında yaşanan gecikme ve aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla öğrenim-katkı kredisi geri ödeme başvurularını manuel ortamdan elektronik ortama taşıdı. Kurumdan öğrenim-katkı kredisi almış olan öğrencilerden, daha önce yazılı müracaat ile alınan öğrenim-katkı kredisi erteleme talepleri bundan böyle e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Borç erteleme talebinde bulunmak isteyen öğrenciler, www.turkiye.gov.tr/kyk-geri-odemeerteleme-basvuru adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sonuçları da yine e-devlet kapısı üzerinden öğrenilebilecek.
KREDİ/BURS ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK
Öğrencilerin kredi/burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatmaya devam edecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda kredi/burs ödemesini alacak. Kredi/burs miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenmeye devam edilecek.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR:
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler.
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)
Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
öğrenim kredisinden yararlanamazlar.
Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.
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