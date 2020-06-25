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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 Gazete
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    Hazine ve Maliye Bakanı : TL’ye güvenen kazanacak

    ’un artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirdiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı , ‘TL’ye, Türk varlıklarına, şirketlerin büyüme hikayesine güvenen herkes kazanacak’ dedi.

    ‘TL’ye güvenen kazanacak’
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'un yükselişini adım adım devam ettirdiğini belirterek, TL'ye güvenen ve Türk varlıklarına, şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkesin kazanacağını söyledi. Albayrak, Borsa 'un yükselişine ilişkin bir paylaşım yaptı. Ülkelerin borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020'nin kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" ifadelerini kullandı.



    Albayrak'ın paylaştığı grafiğe göre; 1 Ocak-23 Haziran'da Alman borsası yüzde 5.47, Fransa borsası yüzde 16.07 düşerken, Borsa İstanbul yüzde 0.80 yükseldi.


    Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor" dedi.
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: TL’ye güvenen kazanacak
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