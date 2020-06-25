Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un yükselişini adım adım devam ettirdiğini belirterek, TL'ye güvenen ve Türk varlıklarına, şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkesin kazanacağını söyledi. Albayrak, Borsa İstanbul'un yükselişine ilişkin bir paylaşım yaptı. Ülkelerin borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020'nin kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" ifadelerini kullandı.
Albayrak'ın paylaştığı grafiğe göre; 1 Ocak-23 Haziran'da Alman borsası yüzde 5.47, Fransa borsası yüzde 16.07 düşerken, Borsa İstanbul yüzde 0.80 yükseldi.
Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor" dedi.
Albayrak'ın paylaştığı grafiğe göre; 1 Ocak-23 Haziran'da Alman borsası yüzde 5.47, Fransa borsası yüzde 16.07 düşerken, Borsa İstanbul yüzde 0.80 yükseldi.
Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor" dedi.