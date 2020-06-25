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    • 25.06.2020 14:40
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    • 25.06.2020 14:40
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    ürünler 26 Haziran! kataloğu mutfak banyo ürünleri! İşte, !

    26 Haziran ürünler! kataloğu alışveriş severler tarafından sorgulanıyor. her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. Her Cuma günü BİM marketlerinden birçok hesaplı ürün satın alınabiliyor. İndirimli ürünler listesini ve fiyat bilgilerini haberimizden bulabilirsiniz. 26 Haziran Cuma günü için tanıtıldı. BİM aktüel katalogda Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon, Vakumlu Haşere Öldürücü, Ayak Masaj Aleti gibi ürünler bulunuyor.

    BİM aktüel ürünler 26 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu mutfak banyo ürünleri! İşte, BİM aktüel katalog!

    BİM aktüel ürünler 26 Haziran listesi! BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel ürünler listesi takvim.com.tr sayfalarında yer alıyor. BİM aktüel katalog birçok indirimli ürünü tanıtıyor. Satışa sunulan ürünler listesi merak ediliyor. Teknolojiden mutfak ürünlerine, banyodan hobi ürünlerine kadar birçok yeni ürünü BİM aktüel listesinde bulabilirsiniz. BİM aktüel ürünler 26 Haziran Cuma kataloğun ulaşabilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 26 HAZİRAN CUMA

    Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

    • 3840x2160
    • Media tek A53
    • 4 çekirdekli işlemci
    • Ultra HD 4K
    • Wi-fi
    • Smart TV Android
    • x3 HDMI
    • Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play
    • 2 Yıl Garanti

    MİNİ MASAJ ALETİ

    • Boyun ağrısı, fibromiyalji ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı, bacaklar, kollar, yüz, omuz ağrısı ve ağrıyan kaslar için ideal olan üç uçlu mini masaj aleti

    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler 26 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu mutfak banyo ürünleri! İşte, BİM aktüel katalog!
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