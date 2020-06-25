BİM aktüel ürünler 26 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu mutfak banyo ürünleri! İşte, BİM aktüel katalog!

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 26 HAZİRAN CUMA

Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

• 3840x2160

• Media tek A53

• 4 çekirdekli işlemci

• Ultra HD 4K

• Wi-fi

• Smart TV Android

• x3 HDMI

• Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play

• 2 Yıl Garanti