DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

AGİ 2020 NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ

Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı tediye ödemeleri yapıldı. İlave tediye ödemesi 4 takside ayrılmaktadır. 13 'er günlük ödenen tediyeler için tarihler Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirleniyor. İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor. Bu yıla ait ilk 13 günlük tediyeler 31 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. İkinci ödemeler 22 Mayıs'ta da yatırıldı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. 3 bin lira brüt ücret alan bir işçiye 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde net 929 lira 38 kuruş ödeniyor.

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