A101 25 Haziran aktüel kataloğu ile bugün yine onlarca ürün satışa sunulacak. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen kataloğda bu hafta da sürpriz ürünler bulunuyor. Bilindiği üzere her hafta perşembe günleri A101 market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta Motolux Elektrikli Bisiklet 2299 TL, Casati 10kg Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 49,95 TL, Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 9,95 TL. TOSHIBA 50" Ultra HD Smart LED TV, Piranha Akıllı Çocuk Saati, Earbuds Bluetooth Kulaklık ve Samsung 10000 mAh powerbank dikkat çeken ürünlerin arasında yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de