A101 25 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, bu hafta geniş bir yelpazeyle dikkatleri üzerine çekti. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir ürün listesi firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. Özellikle kataloğda TOSHIBA 50" Ultra HD Smart LED TV, Piranha Akıllı Çocuk Saati, Earbuds Bluetooth Kulaklık ve Samsung 10000 mAh powerbank ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de