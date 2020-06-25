A101 25 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, bu hafta geniş bir yelpazeyle dikkatleri üzerine çekti. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir ürün listesi firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. Özellikle kataloğda TOSHIBA 50" Ultra HD Smart LED TV, Piranha Akıllı Çocuk Saati, Earbuds Bluetooth Kulaklık ve Samsung 10000 mAh powerbank ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
A101 25 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
İşte A101 'de bu hafta indirime girecek ürünlerin listesi:
Motolux Elektrikli Bisiklet 2299 TL.
Casati 10kg Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 49,95 TL.
Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 9,95 TL.
Isonem 1kg Nem ve Rutubet Boyası 44,95 TL.
Casati 10g Sinergşa Tavan Boyası 47,95 TL.
Takım Çantası 24,95 TL.
Termoslu Masa ve Tabure Seti 229 TL.
Rattan Görünümlü Masa 129 TL:
Rattan Görünümlü Örgü Tabure 11,95 TL.
Rattan Görünümlü Defne Koltuk 57,95 TL.
Rattan Görünümlü Örgü Sehpa 22,95 TL
Piranha Boya Tabancası 119,95 TL.
Piranha Sıcak Hava Tabancası 79,95 TL.
Piranha Polisaj Makinesi 179,95 TL
Piranha Benzinli Tırpan 429,95 TL
Piranha Basınçlı Yıkama Makinesi 429,95 TL.
Spor Çantası 34,95 TL.
Bayan Sırt Çantası 29,95 TL.
Bayan Çapraz Çanta 17,95 TL.
Okey Takımı 47,95 TL.
Büyük Boy Tavla 34,95 TL
Çim Adam 3,75 TL.
Oyuncak Işıklı Sesli Gitar 21,95 TL.
1000 Parça Puzzle çeşitleri 19,95 TL.
Oyuncak Ekip Otosu ve Ambulans 9,95 TL.
Sinbo Ayaklı Vantilatör 149 TL.
Samsung Cyclone Süpürge 499 TL.
Arzum Buharlı Ütü 179 TL
Flavel Türk Kahvesi Makinesi 219 TL.
Arzum Mistost Tost Makinesi 189 TL.
Remington Saç Düzleştirici 119 TL.
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 119 TL.
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL
Altus Tezgah Seviyesi Buzdolabı 629 TL.
Silk&Blue Simli Bayan Patik Çorap 2,95 TL.
Silk&Blue Abs Tabanlı Çocuk Patik Çorap 4,95 TL.
Bayan Kolsuz Spor Atlet 17,95 TL.
Bayan Çift Kat Spor Büstiyer 29,95 TL.
Bay Spor Tişört 24,95 TL.
Bayan Spor Tişört 19,95 TL.
DoReMi Bayan Tayt 21,95 TL.
Pamuktan üretilmiş 2'li El Havlusu 12,95 TL.
Banyo Havlusu 14,95 TL.
Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL.
Nakışlı Bebek Pike 14,95 TL.
Nevresim Takımı 64,95 TL
Lava Döküm tencere 179,95 TL.
Hascevher Ezme Granit Tava 35 TL.
Güral Porselen'den 18 Parça Yemek Takımı 199,95 TL.
Paşabahçe Ayaklı/Kapaklı Servis Tabağı 39,95 TL.
Borcam Oval Kaşıklı Tencere 35 TL.
Hascevher Düdüklü Tencere 75 TL.
Sinbo Termos 27,95 TL
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