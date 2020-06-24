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    • Ekonomi
    • 24.06.2020 09:15
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    • 24.06.2020 09:18
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    Güncel , arsa, tarla ilanları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel icradan satılık ilanlar |

    ... icra ilanlarını düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. , arsa, araba, dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.Son olarak Ağrı Merkez'de 4 yıllık binada 3+1 138 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. 7 katlı bir binanın 5'inci katında bulunan dairenin ilk ihale tarihi 10 Ağustos olarak belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    O ilimizde kaçırılmayacak ucuza daire fırsatı

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak Ağrı Merkez'de 4 yıllık binada 3+1 138 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. 7 katlı bir binanın 5'inci katında bulunan dairenin ilk ihale tarihi 10 Ağustos olarak belirlendi.

    AĞRI'DA 3+1 138 METREKARE İCRADAN SATILIK DAİRE

    , güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    ANKARA'DA DEPO EKLENTİLİ 146 METREKARELİK DAİRE 90 BİN TL

    İZMİR KARABURUN'DA 2638 METREKARELİK TARLA

    BURSA'DA 17600 METREKARELİK SATILIK TARLA

    KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ'DA SATILIK KARGİR EV

    Haberler Ekonomi Güncel icradan satılık ev, arsa, tarla ilanları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel icradan satılık ilanlar | Güncel icra ilanları
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