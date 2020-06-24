İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.



Son olarak Ağrı Merkez'de 4 yıllık binada 3+1 138 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. 7 katlı bir binanın 5'inci katında bulunan dairenin ilk ihale tarihi 10 Ağustos olarak belirlendi.

AĞRI'DA 3+1 138 METREKARE İCRADAN SATILIK DAİRE

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

ANKARA'DA DEPO EKLENTİLİ 146 METREKARELİK DAİRE 90 BİN TL

İZMİR KARABURUN'DA 2638 METREKARELİK TARLA

BURSA'DA 17600 METREKARELİK SATILIK TARLA