Bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2020 bekçi alımı duyurusu geldi mi?

Bekçi olmak isteyen binlerce kişi 2020 bekçi alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Bekçi alımı duyurusu için gözler EGM'ye çevrilirken geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle jandarma bekçi alımının da önü açılmıştı. Peki, bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2020 bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? İşte bekçi alımlarına dair merak edilen bilgiler!

BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Bekçilerin çalışma saatleri ve maaş tutarları herkes tarafından merak edilen konulardan bir tanesi olmuştur. Bekçi olabilmek için gerekli şartlar arasında lise ve dengi okullardan mezun olmak gerektiğini söylemiştik. Maaşlar da eğitim durumlarına göre belirlenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü' ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan 2020 yılı bekçilerin maaşları;

Lise ve dengi mezun olan bekçilerin maaşları aylık : 4.527 TL

Lisans mezunu olan bekçilerin maaşları aylık : 4.534 TL

Maaşlar görev yapılan şehirlere göre değişiklik gösterebileceği gibi, ek ödeme tutarları da eklendiğinde artmaktadır. Bekçiler çocukları ve eşleri için de ödenek alabilmektedir. Ayrıca maaşları enflasyon oranlarına göre artış göstermektedir.