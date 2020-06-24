Dolar/TL ne kadar? 24 Haziran dolar son durum nedir? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu?

24 Haziran dolar son durum nedir? Dolar TL ne kadar? Dolar euro sterlin ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Serbest piyasada 6,8440 liradan alınan dolar, 6,8460 liradan satılıyor. 7,7500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7520 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7680 lira olmuştu. Güncel dolar TL kuruna A Para grafiğiyle ulaşabilir ve döviz kurlarını takip edebilirsiniz
6,88 DİRENÇ OLACAK
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,8570'ten işlem görüyor.
Dün 6,8388-6,8605 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 6,8513'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 6,8570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,7520'den, sterlin/TL de yatay bir seyirle 8,5650'den satılıyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 1,1300 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, reel kesim güven endeksinin haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde, kapasite kullanım oranının da aynı dönemde 3,4 puan artarak yüzde 66 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.
Yurt dışında bugün Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80 seviyesinin destek, 6,88'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
- Küresel piyasalar, dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşmasının desteği ile pozitif bir seyir izliyor.
ABD ve Avrupa'da dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, hem imalat sanayisinde hem de hizmet sektöründe toparlanmanın beklentilerden güçlü olduğunu gösterdi.
İmalat sanayi PMI, İngiltere'de 50'nin üzerine çıkarak genişlemeye işaret ederken, ABD'de 39,8'den 49,6'ya çıkarak beklentileri aştı. Avro Bölgesi'nde de 46,9'a yükselen imalat sanayi PMI, ekonomide toparlanmaya ilişkin iyimserleri destekledi.
ABD'de dün açıklanan bir diğer veri olan yeni konut satışları da mayısta yüzde 16,6 artarak beklentilerin üzerine çıktı.
Bu gelişmelerle teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdüren New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,74 değer kazandı.
Avrupa borsalarında yükseliş eğiliminin, açıklanan PMI verileri sonrası daha güçlü olması dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 yükseliş kaydetti.
Bugün Asya borsalarında da pozitif bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kazandı.
Pay piyasalarındaki iyimserliğe karşın altının ons fiyatının yükseliş eğilimini bugün de sürdürmesi dikkati çekti. Ons altın, 1.773 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1.770 dolar seviyesinde dengelendi.
Yurt içinde, dün gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 116.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 115.338,85 puandan tamamladı. Dün 6,8513'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8470 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerdeki toparlanma sinyallerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, salgına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.