Dolar/TL ne kadar? 24 Haziran dolar son durum nedir? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu?

Pay piyasalarındaki iyimserliğe karşın altının ons fiyatının yükseliş eğilimini bugün de sürdürmesi dikkati çekti. Ons altın, 1.773 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1.770 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 116.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 115.338,85 puandan tamamladı. Dün 6,8513'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8470 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerdeki toparlanma sinyallerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, salgına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.