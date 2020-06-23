Prof. Dr. Kerem Alkin'in açıklamalarından notlar;

* (Ekonomide iyileşme hakkında) Mayıs ayında Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak önemli bir senkroziasyonla virüsle 2. faza geçmesinin çok olumlu sonuçlarını Türkiye ekonomisinde görüyoruz. Sayın Bakanımız da konuşmasında ifade ettiler. Haziran ayının ilk 22 günü itibariyle Türkiye'nin ihracatının geçen yılın haziran ayına göre artışı yüzde 27.6 düzeyinde. Dolayısıyla bu kadar pandemi ve küresel virüs salgınıyla mücadele edilen bir dönemde Türkiye'nin ihracatının geçen sene böyle bir virüs salgını esamesinin bile olmadığı haziran ayına rağmen yüzde 27.6 oranında yukarıda olması Türkiye'nin güvenilir liman tedarikçi bir ülke olarak nasıl algılandığı ve buna bağlı olarak da Türkiye'ye ciddi bir sipariş yağdığı noktasında önemli ipuçları veriyor. Bu çerçevede ekonomide kademeli olarak normalleşme sürecine geçiş, yavaş yavaş pek çok sektördeki işyerlerinin tekrar ekonomik faaliyetlerine başlama gayretleri, reel sektördeki güvene ve tüketici güvenine kendi verileri itibariyle yansıyor.

"EĞER 2.DALGA OLMAZSA..."

* Sayın Bakanımız birkaç gündür konuşmalarında tüketici güvenindeki toparlanmayı da ekonomi güven endeksi ve reel sektör güven endeksindeki toparlanmayı da tüm Türkiye ile paylaşıyor. Muhakkak ki nisan ayının imalat sanayi verileri toplam sanayi verileri oldukça düşük geldikten sonra bu rakamların mayıs ayında özellikle haziran ayında önemli şekilde toparlanma gerçekleştirdiğine şahit olacağız. Yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde inşallah 2. bir salgın dalgasının yaşanmamasıyla birlikte Türkiye bu yılı bu kadar ciddi küresel salgını riskine rağmen son derece hızlı bir toplanmanın da mümkün olduğunu gözlemliyoruz. Sayın Bakanımız da biraz önce TBB Genel Kurul Toplantısı'nda da belirtti.

* (Bankalar ve krediler hakkında) Sayın Bakanımızın daha önceden enerji bakanlığı döneminden kaynaklanan büyük birikimiyle şu anda ekonomi yönetiminde de verdiği bankacılık sektörü açısından dikkate alınması gereken örnekler var. Türkiye'de vatandaşlarımız ve şirketler tarafından Türk bankacılık sistemine emanet edilen mevduat Türkiye'nin barajlarında biriken su gibi. Bu barajlarda biriken suyu Türkiye'nin elektrik enerjisini karşılamak amacıyla kullandığımızda bu çerçevede nasıl bir sonuç elde ediyorsak aslında bankacılık sistemi de emanet edilen mevduatları ekonomiye kredi ve mevduat olarak kullandırmak da aslında benzer bir işlev özelliği taşıyor.

"BANKACILIK SEKTÖRÜ..."

* Sayın Bakanımız şunu söylüyor barajlarda üretilen suyla Keban Barajı'nın ürettiği elektriği Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamaya kullanmak yerine gidip yurt dışındaki başka bir ülkeden elektrik enerjisini karşılamak amacıyla kullanmamız ne kadar tuhafsa Türk bankacılık sektöründe biriken bu kaynakları Türkiye ekonomisinde reel sektöre ve vatandaşlarımıza kaynak olarak kullandırılması gerekirken, kalkıp bu kaynağı yurtdışındaki başka ülkelere kullandırmak da o kadar tuhaf bir durum. Dolayısıyla Türk bankacılık sektörünün öncelikle bu ülkede üretilen mevduattan sağlanan kaynağı Türkiye ekonomisinin reel sektörüne ve bireysel müşteriye kullandırması gerekir. Bu dönemi başarıyla atlatmak adına reel sektör ciddi manada bankacılık sektöründen kredilerin yeniden yapılandırılması noktasında diğer noktalarda ne kadar desteğe ihtiyaç varsa bankacılık sektörünün bu süreci pro-aktif kullanması gerekiyor.

* Sayın Bakanımız şunu söylüyor barajlarda üretilen suyla Keban Barajı'nın ürettiği elektriği Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamaya kullanmak yerine gidip yurtdışındaki başka bir ülkeden elektrik enerjisini karşılamak amacıyla kullanmamız ne kadar tuhafsa Türk bankacılık sektöründe biriken bu kaynakları Türkiye ekonomisinde reel sektöre ve vatandaşlarımıza kaynak olarak kullandırılması gerekirken, kalkıp bu kaynağı yurtdışındaki başka ülkelere kullandırmak da o kadar tuhaf bir durum. Dolayısıyla Türk bankacılık sektörünün öncelikle bu ülkede üretilen mevduattan sağlanan kaynağı Türkiye ekonomisinin reel sektörüne ve bireysel müşteriye kullandırması gerekir. Bu dönemi başarıyla atlatmak adına reel sektör ciddi manada bankacılık sektöründen kredilerin yeniden yapılandırılması noktasında diğer noktalarda ne kadar desteğe ihtiyaç varsa bankacılık sektörünün bu süreci pro-aktif kullanması gerekiyor.