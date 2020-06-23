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    • Ekonomi
    • 23.06.2020 15:43
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    • 23.06.2020 15:43
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    ürünleri raflarda! BİM'de bugün o ürünlerdeki indirimler dikkat çekti

    ürünleri bugün firma tarafından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerinde satışa sunuldu. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda yine pek çok fırsat ve indirim bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi insanlar tarafından merak ediliyor. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle kahvaltı ve tatlı ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. İşte BİM 23 Haziran aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 23 Haziran aktüel kataloğu ürünleri satışa sunuldu!

    BİM 23 Haziran aktüel kataloğu ürünleri için bekleyiş bu sabah saatlerinden itibaren sona erdi. Gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünleri araştırıyor. Kahvaltı ürünlerinden tatlı ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca üründe indirim bulunuyor. Peki, BİM 23 Haziran aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM'de haftanın indirimli fiyat listesi

    BİM 23 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

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    Haberler Ekonomi BİM 23 Haziran aktüel kataloğu ürünleri raflarda! BİM'de bugün o ürünlerdeki indirimler dikkat çekti
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