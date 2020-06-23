BİM 23 Haziran aktüel kataloğu ürünleri için bekleyiş bu sabah saatlerinden itibaren sona erdi. Gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünleri araştırıyor. Kahvaltı ürünlerinden tatlı ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca üründe indirim bulunuyor. Peki, BİM 23 Haziran aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM'de haftanın indirimli fiyat listesi

BİM 23 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU