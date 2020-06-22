Bankacılık endeksi yüzde 2,74 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,31 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,72 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, 115.190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.