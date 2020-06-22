



Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödüyorsunuz demektir. Bu primle emekli olunamayacağı gibi, bunun emekliliğe olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz.





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