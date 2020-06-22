Memura çifte kazanç: En az 3.696 TL maaş! 502 TL aile yardımı





Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı, enflasyon farkıyla yüzde 5.09'a çıkacak. Bu durumda aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 696 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 348,90 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,76 liraya, üstü için 36,52 liradan 38,38 liraya çıkacak.