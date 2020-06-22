Memura çifte kazanç: En az 3.696 TL maaş! 502 TL aile yardımı

Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı, enflasyon farkıyla yüzde 5.09'a çıkacak. Bu durumda aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 696 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 348,90 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,76 liraya, üstü için 36,52 liradan 38,38 liraya çıkacak.
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 502,42 liraya yükselecek.