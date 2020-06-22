Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın birlikte çalıştığı İstihdam Kalkanı paketiyle Temmuz itibariyle normalleşme destekleri devreye giriyor. Paket kapsamında, kısa çalışma desteğine başvuran işletmelere prim teşvikleriyle normale geçiş desteği verilecek.
Firmalara kısmi çalışmadan rutin çalışmaya geçtiği sürelerle orantılı olarak prim desteği sağlanacak. 17 Temmuz'da dolacak işten çıkartma yasağı, 3 ay uzatılacak. Son 1.5 yılda işsiz kalanların son çalıştıkları işyerine dönmeleri desteklenecek. Bu kişilerin istihdam edilmeleri halinde işveren maliyetleri, prim gibi ödemelerde mahsuplaşma gibi yöntemler kullanılarak düşürülecek.
İşsizlik ödeneği alırken 90 gün içerisinde işe girenlerin 12 ay kesintisiz çalışmaya devam etmesi halinde, işsiz kaldıkları süreye dair emeklilik primini devletin karşılaması öngörülüyor. İlave istihdam edilecek her bir çalışan için ek destek sağlanacak. Ek istihdamın işverene maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ı karşılanacak.
NORMALLEŞMEYE GEÇTİĞİ ORANDA DESTEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, paket kapsamında yapılacak düzenlemeleri ekonomiyi, işvereni ve işçiyi desteklemek üzerine programladıklarını kaydetti. İşten çıkartma yasağının 3 ay daha uzatılacağını anımsatan Selçuk, "İşverenlere normalleşmeye geçtiği oranda prim desteği verilecek" dedi.
HAZAL ATEŞ