



Firmalara kısmi çalışmadan rutin çalışmaya geçtiği sürelerle orantılı olarak prim desteği sağlanacak. 17 Temmuz'da dolacak işten çıkartma yasağı, 3 ay uzatılacak. Son 1.5 yılda işsiz kalanların son çalıştıkları işyerine dönmeleri desteklenecek. Bu kişilerin istihdam edilmeleri halinde işveren maliyetleri, prim gibi ödemelerde mahsuplaşma gibi yöntemler kullanılarak düşürülecek.