Haftanın 7 günü tezgah açıyor

yıldır Antalya'da yaşayan Gürcistan uyruklugeçimini, haftanın 7 günü tezgah açtığı semt pazarlarında sattığı sarımsakla sağlıyor. Ülkesinde aşçılık yaparken işsiz kalınca 10 yıl önce bir yakınının tavsiyesiyle Türkiye'ye gelen Khirdaevi, "7 gün çalışmama rağmen işimden memnunum" dedi. 3 dil konuşabildiğini dile getiren Khirdaevi, "Konuşmamdan yabancı olduğumu anlıyorlar. Esnaf arkadaşlarım ise 'Pazar sensiz olmaz. Dani abla sen gidersen pazar biter' diyor" şeklinde konuştu.