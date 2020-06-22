Bankacılık kaynakları, tüm dünyada da finansal bilgilerin yurtiçinde kalması yönünde bir eğilim olduğunu belirterek, banka müşterisi bilgilerinin çalınması yönündeki haberlere dikkat çekti. ABD'deki banka müşterilerine ait verilerinin Çin'de ortaya çıkması gibi haberlere işaret eden yetkililer, bankacılık bilgilerinin alınıp satılması ve reklamcılara pazarlanmasıyla ilgili bir yeraltı piyasasının oluştuğunu belirterek, pek çok ülkenin de bu nedenle bankacılık bilgilerinde yerelleşme için yatırım yaptığını ifade etti.