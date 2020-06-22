"PANDEMİ İLE ÇEVRECİ OTOMOBİLLER ÖN PLANA ÇIKTI"

Şu anda Türkiye'de satılan araçlar içerisinde, yerli üretilen araçlar da dahil olmak üzere çevreci otomobiller satılıyor. İçten yanmalı motorlarda en düşük CO2 seviyeli motorlar yani Avrupa ile entegre bir şekilde Euro 6 normlarındaki daha çevreci araçlar satılıyor. Türkiye'de üretilen hibrit otomobiller var. Şu anda birçok marka hibrit otomobillerini ve elektrikli otomobillerini ülkemizde satıyorlar. Bu ürünlere de yavaş yavaş talep oluşmaya başladı. Bizce bu ürünlere geçmişten daha fazla ilgi var. Ancak tam elektrikli araçlarda pandemi dolayısıyla bir miktar yavaşlama olduğunu ve beklenen satışların bir süre ötelendiğini düşünüyoruz. Son dönemlerde dünyada petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş olması da bu beklentiyi ötelemede bir araç oldu. Ama daha yaygın olarak yakın bir gelecekte hibrit teknolojileri, elektrikli teknolojileri önümüzdeki yıllarda showroomlarımızda tüketiciyle buluşturacağız.