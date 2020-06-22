Altın bu hafta artacak mı? Altın için kritik seviye uyarısı! 22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın bu hafta artacak mı? Altın fiyatları için ekonomi uzmanları bazı seviyelere dikkat edilmesi gerektiğini bildirirken, yıl sonu için tahminler de yayınlanıyor. Güncel dolar kuru 6,85 TL olarak hesaplandığında ise altın yatırımcıları, gram altında 383 TL – 385 TL – 388 TL – 392 TL seviyelerini takip edebilir. ABD 10 yıllık faizleri 0,704 seviyesinde bulunuyor. Haziran ayı ile yükselişe geçen ve paralelinde altın ons fiyatların gerileme yaşatan tahvil faizleri, bir miktar gerileyerek 0,700 seviyelerine geriledi. Peki, 22 Haziran altın fiyatları ne kadar? Haberimizden altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz!
ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN PAZARTESİ!
Yurt içinde ise dolar/TL 6.84, euro/TL 7.66 düzeyinden haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesinin global ekonomide toparlanmayı geciktireceği endişelerinin etkisi ile son 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Spot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı.
Analistler, "Genel risk algılamaları piyasaya yardım ediyor. Piyasa, büyüme için görünüm konusunda endişeli ve bu elbette altın için destekleyici" değerlendirmesinde bulunuyorlar.
DEUTSCHE BANK ALTIN TAHMİNLERİ "RALLİ" DİYOR!
Alman yatırım bankası Deutsche Bank, altında boğa piyasasının 2021 yılı sonuna kadar devam etmesini beklediğini açıklamıştı. Banka hazırladığı raporda, FED'in devam eden gevşek para politikasına atıfta bulunarak, 2020 yılsonu altın tahminini 1.800 dolar olarak aktarmıştı. Raporda 2021 yılına ait ons altın beklentilerine de değinen Deutsche Bank, 2021 yılsonu ons altında 2.000 dolar tahminini yatırımcılar ile paylaştı.
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
97,00 puan seviyelerinde seyreden dolar endeksinde güç korunurken, altın ons fiyatında baskılanma devam ediyor. 1.720 – 1.740 dolar bandına sıkışan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta 1.740 dolar seviyesini test etmesi ardından yeniden geriledi. Yatırım Finansman ise devam eden ikinci dalga endişeleri, Pekin'de artan tedbirler ve risk iştahında bozulmaya ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemeyi, ons altın fiyatlarında beklenen tetikleyici olarak değerlendiriyor.
ABD 10 yıllık faizleri 0,704 seviyesinde bulunuyor. Haziran ayı ile yükselişe geçen ve paralelinde altın ons fiyatların gerileme yaşatan tahvil faizleri, bir miktar gerileyerek 0,700 seviyelerine geriledi. Yükseliş hızının kaybedildiği tahvil faizlerinde yaşanan gelişme, Yatırım Finansmana göre ons altının 1.750 dolar direncini kırmasına yardımcı olabilir.
Yatırım Finansman ons altın için ilk direnci 1.750 dolar olarak aktarıyor. Bu seviyenin kırılması halinde ons altında 1.770 – 1.800 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Güncel dolar kuru 6,85 TL olarak hesaplandığında ise altın yatırımcıları, gram altında 383 TL – 385 TL – 388 TL – 392 TL seviyelerini takip edebilir.
ALTIN FİYATLARI TAHMİN
Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee altın fiyatları ile ilgili yayımladığı raporunda , "Piyasa, ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma endişelerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğiliminden destek buluyor," dedi ve "Önümüzdeki iki hafta, çeyrek dönemin sonuna yaklaşmamız dolayısıyla volatil geçebilir. 1,750 dolar, ABD Hazine tahvil faizleri daha da düşmezse, halen altının yukarı hareketini sınırlıyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
GOLDMAN SACHS
Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda altın fiyatları ile ilgili "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor." dedi.
Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın TSİ 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.