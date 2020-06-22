Altın bu hafta artacak mı? Altın için kritik seviye uyarısı! 22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın bu hafta artacak mı? Altın fiyatları için ekonomi uzmanları bazı seviyelere dikkat edilmesi gerektiğini bildirirken, yıl sonu için tahminler de yayınlanıyor. Güncel dolar kuru 6,85 TL olarak hesaplandığında ise altın yatırımcıları, gram altında 383 TL – 385 TL – 388 TL – 392 TL seviyelerini takip edebilir. ABD 10 yıllık faizleri 0,704 seviyesinde bulunuyor. Haziran ayı ile yükselişe geçen ve paralelinde altın ons fiyatların gerileme yaşatan tahvil faizleri, bir miktar gerileyerek 0,700 seviyelerine geriledi. Peki, 22 Haziran altın fiyatları ne kadar? Haberimizden altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz!

ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN PAZARTESİ!

Yurt içinde ise dolar/TL 6.84, euro/TL 7.66 düzeyinden haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesinin global ekonomide toparlanmayı geciktireceği endişelerinin etkisi ile son 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı.

Analistler, "Genel risk algılamaları piyasaya yardım ediyor. Piyasa, büyüme için görünüm konusunda endişeli ve bu elbette altın için destekleyici" değerlendirmesinde bulunuyorlar.