Turkcell ve Telekom’dan yerel para ile ticaret

Türkiye ve Çin merkez bankaları arasındaki para takası firmalara yansıdı. Türk Telekom, Çinli firmalardan temin edeceği teknoloji ürünlerine yerel para ile ödemelere başladı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ekonomimizin uzun dönem sürdürülebilir dengeli makroekonomi politikalarına desteğimiz konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermek istedik" dedi.
ANLAŞMA YAPILIYOR
Turkcell, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticileri ile yapacağı ticaret anlaşmalarını yerel para ile yapma konusunda anlaştı. Turkcell, ihtiyaç duyulan Çin Yuanı finansmanını Çin Merkez Bankası ile oluşturulan altyapı üzerinden sağlayacak. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz "Hem ticaret hem de finansmanda yerel paraların payını arttırarak bu alanda öncü konumumuzu devam ettireceğiz" diye konuştu.
ANLAŞMA YAPILIYOR
Turkcell, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticileri ile yapacağı ticaret anlaşmalarını yerel para ile yapma konusunda anlaştı. Turkcell, ihtiyaç duyulan Çin Yuanı finansmanını Çin Merkez Bankası ile oluşturulan altyapı üzerinden sağlayacak. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz "Hem ticaret hem de finansmanda yerel paraların payını arttırarak bu alanda öncü konumumuzu devam ettireceğiz" diye konuştu.