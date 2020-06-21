Bugün babalar günü. Son yıllarda yapılan yasal değişikliklerle çalışma hayatındaki erkeklere, annelere sağlanan birçok hakkın benzeri avantajlar verildi.
● ANNELER için olan yarım gün çalışma hakkı babalara da tanınıyor.
● ÖZEL sektör çalışanları için çıkartılan yönetmeliğe göre doğumda veya doğum sırasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılıyor.
● 3 YAŞINI doldurmamış çocuğu evlat edinen işçiye, 8 hafta izin kullandırılıyor.
● MEMUR babaya eşinin doğum yapması h‚linde, 10 gün babalık izni; kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde 7 gün izin veriliyor.
● ANNE çalışmıyor baba sigortalı çalışıyorsa süt parası babaya ödeniyor.
● ASKERLİĞİ sigortadan önce yapan erkekler borçlanınca 1 yıl erken emekli oluyor. Prim artıyor.
● İŞSİZ kalan bir baba sigortalı eşi üzerinden devlet destekli sağlık yardımı alabilir. Dul aylığı olarak tarif edinen ölüm aylığı genel olarak kadınlara ödenen bir para gibi algılanıyor. Oysa eşi ölen bir erkek de ölüm aylığı alabiliyor.