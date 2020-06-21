



● İŞSİZ kalan bir baba sigortalı eşi üzerinden devlet destekli sağlık yardımı alabilir. Dul aylığı olarak tarif edinen ölüm aylığı genel olarak kadınlara ödenen bir para gibi algılanıyor. Oysa eşi ölen bir erkek de ölüm aylığı alabiliyor.