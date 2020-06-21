ARTIŞ REKORU

Konut kredileri 5-12 Haziran tarihleri arasında 4.2 milyar TL ile rekor tutarda arttı. Bu artışın 3 milyar 747 milyon lirasını kamu bankaları sağladı. 29 Mayıs-12 Haziran arasındaki iki haftalık dönemde konut kredilerinde 4 milyar 879 milyon liralık artış oldu. Bu artışta da kamu bankaları 4.1 milyar TL ile öncü oldu. Kamu bankaları 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni finansman paketi uygulamaya başladı. Paket kapsamında sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sunuldu. Kampanya kapsamında ikinci el konutlar için de faiz aylık yüzde 0.74'e çekildi. Ucuz kredi vatandaşın konut talebini artırdı.