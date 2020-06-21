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    • Ekonomi
    • 21.06.2020 17:26
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    • 21.06.2020 17:26
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    Son dakika: 'nin Saraybosna- seferleri yeniden başladı

    Son dakika haberleri... ’nin dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verdiği Saraybosna- uçak seferleri, 3 aylık aranın ardından yeniden başladı.

    3 ayın ardından yeniden başladı!

    'a giden Meliha Gelan, yaptığı açıklamada, 'de bulunan eşi ve çocuklarının yanına dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

    'nin İstanbul-Saraybosna seferiyle 'e gelen Ömer Faruk Kutluoğlu da Saraybosna'da eğitim gördüğünü belirterek, "Biraz korku var. Tedbirlere uyulmadığı takdirde tehlike büyük. O yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.

    Vucko Saraybosna Gezi Rehberleri Derneği Başkanı Mirza Omerhodzic ise Türkiye ile uçuşların yeniden başlamasından son derece memnun olduklarını ifade ederek, "THY, salgından önce Bosna Hersek'e haftada 20 uçuş gerçekleştiriyordu. Normalleşme süreci kapsamında bu uçuşlar haftada üç kez olacak." dedi.

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