Konutta rekor

Emlak piyasası yaşadığı uzun süreli durgunluğu kredi faizlerindeki rekor düşüşle atlattı. 0.64'lere kadar düşen faiz oranlarıyla 2 haftada 13 milyar liralık satış gerçekleşti. Satışın 5 milyar lirası banka kredisi yoluyla yapıldı. Emlak Konut GYO'da da son resmi rakam 16 Haziran itibariyle 6 milyar 400 milyon lira olarak açıklanmıştı. Aradan geçen zaman diliminde yaklaşık 1 milyar liralık daha konut satışı yapıldığını tahmin ediliyor. Bu rakama konut geliştiricilerinin senetli satışlarını da dahil ettiğimizde rakam 13 milyar liraya ulaşıyor. Yapılan son satışlarda birinci el konutların payının da arttığı gözleniyor. Nitekim sektör temsilcileri ve veriler de bir dönem ciddi bir daralma gözlenen ilk el konut satışlarına talebin oluştuğunu ortaya koyuyor.