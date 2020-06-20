Tarım dijitale taşındı

Tarımda dijitalleşme birbiri ardına atılan adımlarla hız kazandı. Gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) bu kapsamda öne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın da desteklediği DİTAP, tarımın tüm paydaşlarını tek bir platformda buluşturuyor. www.ditap. gov.tr adresi üzerinden kullanılan sistem ile üreticinin ürününü değer fiyattan satıp kazancını artırması, tarım endüstrisinin istediği nitelikte ürün bulması, tüketicilerin de kaliteli ürüne daha uygun fiyatlara ulaşması hedefleniyor.
İNTERNETTEN EĞİTİM
Üreticiye ihtiyaç duyduğu konulardaki bilgiyi, internet üzerinden yayınlanacak ders ve eğitim videolarıyla vermeyi amaçlayan Tarım Orman Akademisi de devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete sunulan eğitim portalı, 'akademi. tarimorman.gov.tr' adresinden üretici ile buluşuyor.
HER ALANDA DERS
Tarım Orman Akademisi'ndeki ders yelpazesi geniş. Topraksız tarım tekniklerinden hububat hasat kayıplarının nedenlerine, sertifikalı tohum desteklemelerinden gübreleme yöntemlerine, muz-çay-karpuz-mantardan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine kadar pek çok alanda eğitim imkanı var. Akademide eğitim talepleri de alınıyor. Aynı konuda 12 başvurunun oluşturulması halinde sanal sınıflar açılabiliyor.
İNTERNETTEN EĞİTİM
Üreticiye ihtiyaç duyduğu konulardaki bilgiyi, internet üzerinden yayınlanacak ders ve eğitim videolarıyla vermeyi amaçlayan Tarım Orman Akademisi de devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete sunulan eğitim portalı, 'akademi. tarimorman.gov.tr' adresinden üretici ile buluşuyor.
HER ALANDA DERS
Tarım Orman Akademisi'ndeki ders yelpazesi geniş. Topraksız tarım tekniklerinden hububat hasat kayıplarının nedenlerine, sertifikalı tohum desteklemelerinden gübreleme yöntemlerine, muz-çay-karpuz-mantardan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine kadar pek çok alanda eğitim imkanı var. Akademide eğitim talepleri de alınıyor. Aynı konuda 12 başvurunun oluşturulması halinde sanal sınıflar açılabiliyor.