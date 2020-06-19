Varlık Fonu Turkcell’in % 26.2 hissedarı oluyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin yüzde 26.2 oranında hissedarı oluyor. İlgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell'in en büyük hissedarı durumuna gelecek. TVF, yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek. Telia, Turkcell'deki yüzde 24.02'lik dolaylı hisselerini 530 milyon dolar karşılığında satacak. LetterOne, şirketteki payını yüzde 24.8'e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TVF'nin Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak" değerlendirmesini yaptı.
'TURKCELL BAŞLANGIÇ'
TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdüklerini belirterek, "Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi" dedi. Sönmez, gelecek 4-5 aylık süreçte satın alma işleminin tamamlanacağını ifade ederek, "Yıl sonu bu iş hayırlısıyla kapanmış olur. Turkcell'in değer yaratımı sürecine başlarız" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim" dedi.
'TURKCELL BAŞLANGIÇ'
TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdüklerini belirterek, "Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi" dedi. Sönmez, gelecek 4-5 aylık süreçte satın alma işleminin tamamlanacağını ifade ederek, "Yıl sonu bu iş hayırlısıyla kapanmış olur. Turkcell'in değer yaratımı sürecine başlarız" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim" dedi.