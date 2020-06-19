Vahap Küçük kimdir? LC Waikiki sahiplerinden Vahap Küçük hayatını kaybetti. Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı olarak da görev yapan Vahap Küçük kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Vahap Küçük oğlu Mustafa Küçük kimdir sorusunun da cevabı merak ediliyor. Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 haftadır kalp rahatsızlığı rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bulunan 78 yaşındaki Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

VAHAP KÜÇÜK KİMDİR?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde doğan Küçük, çok sayıda öğrenciye burs vererek okumalarına ve eğitimlerine katkıda bulundu, ilçede ve kentte çok sayıda hayır işinde yer aldı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve LC Waikiki CEO'su Mustafa Küçük'ün babası olan Vahap Küçük, 2014'den bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı.

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra ticarete atıldı. 1990 yılında İstanbul'a yerleşti ve Tema Tekstil'in kurucu ortakları arasında yer aldı. Bu süre zarfında Marmara Üniversitesi Stratejik İşletmecilik Yönetimi ihtisas programını tamamladı. Tema Tekstil'de genel müdürlük görevini sekiz yıl sürdürdü. Bu dönemde LC Waikiki markasının dünyadaki tüm lisans hakları Tema Tekstil bünyesine geçti. 2003'ten itibaren Tema Mağazacılık'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Küçük, aynı zamanda ortaklarının tamamını Küçük ailesinin oluşturduğu Küçükler Holding'in kuruluşunu gerçekleştirdi. Bir dünya markası olma yolunda ilerleyen LC Waikiki'nin, 38 ülkede 859 mağazası bulunuyor.