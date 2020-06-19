Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başladığı 2019 yılı temmuz ayından bu yana 351 bin yeni yerli yatırımcı hisse senedi piyasasına giriş yaparken, yabancı yatırımcılar da 20 hafta sonra ilk kez alıma geçti. Merkez Bankası verilerine göre 17 Ocak-5 Haziran tarihleri arasındaki 20 haftada borsada aralıksız satış yapan yabancılar, 5-12 Haziran arasında 50 milyon dolarlık net alım yaptı.