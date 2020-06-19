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    • 19.06.2020 16:11
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    • 19.06.2020 16:28
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    : açıkladı: ile kapsamında ilk yuan kullanıldı

    Cumhuriyeti 'ndan yapılan açıklamada " Merkez Bankası ile yenilenen anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran'da yapılmıştır" denildi. Açıklamada "Ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, ilgili nı dayanak alan stratejiyle genişletebilecek" ifadelerine yer verildi.


    Cumhuriyet (), Merkez Bankası ile yenilenen anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran'da yapıldığını belirtti.

    Merkez Bankasından yapılan açıklamada, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran 2020 tarihinde yapıldığı bildirildi.

    Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin, Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    " kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebileceklerdir. TCMB, uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edecektir."

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