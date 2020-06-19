ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta olacak! ŞOK'ta hafta sonu fırsatlı ürünleri neler?

ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu birbirinden farklı ürünlerle yarın raflardaki yerini almış olacak. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde cumartesi gününden itibaren satışa sunulacak. ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Bakım ürünlerinden yiyeceklere kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi

ŞOK 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU