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    • Ekonomi
    • 19.06.2020 23:24
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    • 19.06.2020 23:24
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    yarın satışta olacak! ŞOK'ta hafta sonu fırsatlı ürünleri neler?

    ürünleri yarın ve pazar günü marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Fırsatlı ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak. ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünleri bakım ürünlerinden çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıktı. Kataloğda özellikle yiyecek ve bakım ürünlerindeki indirim sürprizleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi...

    ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta olacak! ŞOK'ta hafta sonu fırsatlı ürünleri neler?

    ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu birbirinden farklı ürünlerle yarın raflardaki yerini almış olacak. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde cumartesi gününden itibaren satışa sunulacak. ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Bakım ürünlerinden yiyeceklere kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi

    ŞOK 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    ŞOK 17 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Haberler Ekonomi ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta olacak! ŞOK'ta hafta sonu fırsatlı ürünleri neler?
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