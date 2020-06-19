Kamu bankalarının tarafından duyurulan uygun faizli taşıt kredisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İkinci el araçlara uygulayacağını açıkladığı cazip kredi faiz oranı ile ikinci el otomobil pazarının canlandı. İkinci el araba fiyatlarındaki yükselişin ardından fiyatların ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

SIFIR VE İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. 5 Haziran'da başlayan taşıt kredisi paketi için başvurular şubelere yapılabilecek.