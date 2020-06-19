İşçinin hakkı korunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'kıdem zirvesinde' tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) ile kıdem tazminatında fon kurulmasını öngören düzenlemede 'kararlı olduklarını' vurguladı. İşçi ve işveren sendikalarının çekincelerini dinleyen Erdoğan, "Kazanılmış haklar korunacak. Oranlar konusundaki itirazlarınızı süreyi uzatmadan ekonomi yönetimine iletin. Mutabakata varılmış bir modelle gelmenizi bekliyorum" mesajı verdi. TES, yapılacak çalışma sonrası Meclis'e gönderilerek Genel Kurul'da görüşülecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ