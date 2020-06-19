Harcamalar değişti

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci, şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının kalkması, lokantaların yeniden hizmet vermeye başlaması ve nikâh/düğün salonlarının açılış tarihinin netleşmesi harcamaları etkiledi. TEPAV'ın çalışmasına göre; 5 Haziran haftasında harcamalar yüzde 35 arttı. Bu dönemde banka ve kredi kartı kullanılarak 19.3 milyar lira harcama yapıldı. Harcamaların yüzde 21'ini market ve alışveriş merkezleri, yüzde 10'unu elektrik-elektronik eşya oluşturdu. Turizm ve yemek, kuyumculuk gibi harcamalarda yüksek oranda artışlar görüldü.