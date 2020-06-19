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    • Ekonomi
    • 19.06.2020 17:38
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    • 19.06.2020 17:47
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    6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

    Dünyanın saygın markalarından olan 'yi bile sarstı. otomobil devi BMW, 6 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. BMW'nin toplamda 126 bin çalışanı bulunuyor.

    BMW 6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

    Pandemi dünya markalarını küçültmeye başladı. Alman otomobil şirketi BMW, 6 bin çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor.
    BMW 6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

    Sektörde yaşanan gelişmeler ve üretim maliyetlerinin artması nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında işçi sayısını azaltmaya gidecek olan BMW, koronavirüs salgını nedeniyle 34 bin çalışanını kısa dönem çalışma sistemi yöntemiyle çalıştırıyor.
    BMW 6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

    Ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırdığı işçilerin de sözleşmelerini uzatmayacağını bildiren firma, 1963 doğumlu çalışanlara kısmi emeklilik teklif edileceğini açıkladı.
    BMW 6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

    BMW'nin dünya çapında 126 bin çalışanı bulunuyor. BMW, 2008 mali krizinden bu yana ilk kez işçi sayısını azaltmaya gidecek.
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