20 Haziran kargolar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışacak mı? Kargoların çalışıp çalışmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 20 Haziran Cumartesi tarihinde saat 09:00 – 15.00 saatleri arasında 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Böylelikle LGS'ye girecek öğrencilere ve ailelerine kolaylık sağlanacak. Peki, 20 Haziran kargolar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar çalışacak mı?

20 HAZİRAN KARGOLAR AÇIK MI?

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamında olacak. 20 Haziran günü kargolar çalışacak.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,