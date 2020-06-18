"Türkiye ile Çin küresel ve bölgesel düzeyde yükselen iki büyük ülke"

Foruma Çin Uluslararası Yayıncılık Grubu Başkanı Du Zhanyuan, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Çin'in Ankara Büyükelçisi Gong Xiaosheng ve Türkiye'nin Beijing Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen dâhil olmak üzere iki ülkenin hükümet bürokratları ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çin Uluslararası Yayıncılık Grubu Başkanı Du Zhanyuan forumda yaptığı konuşmada, son yıllarda Çin ve Türkiye arasında karşılıklı siyasi güvenin artırılması, stratejik iletişimin güçlendirilmesi, stratejik kenetlenmenin geliştirilmesinin yanı sıra G20 ile BRICS+ gibi çok taraflı çerçevede eşgüdüm ve iş birliğinin pekiştirildiğine dikkat çekti. Du, özellikle bu sene Çin-Türkiye işbirliği ilişkilerinin salgın sınavını geçerek daha sağlam ve derin bir seviyeye taşındığını dile getirdi.





Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, forumda salgının ticaret ile enerji sektörlerine birçok kısa ve uzun vadeli etkisi olacağının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirtti. Tüm dünyada yaşanan "yeni normale" dönme sürecinde Çin-Türkiye enerji iş birliğinin geleceği hakkında fikrini paylaşan Alparslan şöyle konuştu:

"Çin'in 2005-2019 yılları arasında Türkiye'de yaptığı yatırımlara baktığımızda; enerjinin toplam yatırımlar içerisinde yaklaşık 10 milyar dolar ile %60'ı aşan bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu resim, bize enerjinin ve enerji yatırımlarının her iki ülke için yüksek önemini göstermektedir. Çin ile enerji alanındaki mevcut iş birliği kalemlerine nükleer enerjiyi de katmanın, her iki ülkenin faydasına olacağına inanıyorum. Nükleer alanda yapılacak iş birliğinin ülkelerimiz arasında güçlü, kalıcı ve sağlıklı bir iş birliğinin geliştirilmesine ve bunun sürdürülmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, G20 üyeleri olan Çin ile Türkiye'nin yeni kalkınan ve gelişmekte olan önemli ve büyük iki ülke olduğuna, iki ülkenin 'Kuşak ve Yol' kapsamında birbirinin doğal ortağı olduğuna işaret etti. Büyükelçi Deng, 2019 yılında ikili ticaret hacminin 20 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 20 kat artarak 21 milyar 800 milyon dolara ulaştığının altını çizdi. Deng ayrıca bu sene salgına rağmen iki ülkenin ortak projelerinin devam edebildiğini ve ikili ticarette istikrarlı artışın görüldüğünü hatırlattı.