Suriye, Türk Lirasına geçiyor! İşte o iller

"ÇÖZÜM İÇİN TL'YE GEÇTİK"

İdlib'de bütün fırın işletmelerinde un, akaryakıt ve maya alımının dolar üzerinden yapıldığını ancak ekmek satışının SL ile olduğunu belirten Paşa, "SL'nin dolar karşısında hızlı değer kaybetmesi, dövizin dalgalanması bize ciddi zarar vermekteydi. Çalıştığımız alan halkın vazgeçemeyeceği bir alan olduğu için bu sıkıntıya ciddi bir çözüm lazımdı. Küçük fırınlar zaten kayıplar nedeniyle iflas edip kapandı. Bize de çözüm için dolar karşısında sabit bir para birimi lazımdı. Bunun için TL'ye geçtik." ifadelerini kullandı.