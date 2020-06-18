Suriye, Türk Lirasına geçiyor! İşte o iller

ABD'nin başta Beşşar Esed, kardeşleri Buşra Esed, Mahir Esed ve birçok isme ekonomik yaptırım kararı alması Suriye'de paniğe neden oldu. Elindeki Suriye Lirasını Türk Lirasına çevirmek isteyen vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
BM DUYURMUŞTU
Birleşmiş Milletler, 11 Haziran'da Türkiye'den Suriye'ye yüklü miktarda Türk Lirası sevkiyatı yapıldığını duyurdu. İdlib bölgesindeki kasabalarda benzin ve mazot istasyonlarında alışveriş Türk parasıyla yapılmaya başlandı.
Rejime muhalif olan birçok bölgelerde, başta İdlib, Marea, Hama ve Suriye'nin ticaret merkezi olan Halep'in bir kısmı ve muhaliflerin kontrolündeki yerel yönetimin kararıyla Suriye Lirası yerine artık TL kullanılıyor.
TL, kentte fırın, akaryakıt istasyonu, eczane, market gibi birçok alanda rağbet görüyor.
Fırın işletmecisi Mahmut Ali Paşa yaptığı açıklamada, SL'nin dolar karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmesinin ardından halkın alım gücünü korumak amacıyla alım satım işlemlerinde Türk lirasına geçiş yaptıklarını söyledi.
Paşa, "Halk, elindeki para birimini TL'ye çevirmek için büyük ilgi göstererek, dolarlarını ve Suriye liralarını TL'ye çevirmek için dövizcilere gitti." dedi.
"ÇÖZÜM İÇİN TL'YE GEÇTİK"
İdlib'de bütün fırın işletmelerinde un, akaryakıt ve maya alımının dolar üzerinden yapıldığını ancak ekmek satışının SL ile olduğunu belirten Paşa, "SL'nin dolar karşısında hızlı değer kaybetmesi, dövizin dalgalanması bize ciddi zarar vermekteydi. Çalıştığımız alan halkın vazgeçemeyeceği bir alan olduğu için bu sıkıntıya ciddi bir çözüm lazımdı. Küçük fırınlar zaten kayıplar nedeniyle iflas edip kapandı. Bize de çözüm için dolar karşısında sabit bir para birimi lazımdı. Bunun için TL'ye geçtik." ifadelerini kullandı.
İdlib'li döviz bürosu sahibi Maan es Sus da "TL ile alışveriş yapmak, istikrarlı ekonomiye sahip bir ülkenin para birimi üzerinden işlem yapmak demek. Akaryakıt ve gıda ürünlerinin fiyatları daha istikrarlı ve sabit olacaktır." diye konuştu.
Suriye parasının son dönemlerde hızla düşüş yaşaması ve yaptırım kararı alınmasıyla Türk Lirası kullanmaya başladıklarını aktaran İbrahim Hafız, "Biz burada İdlib kuzeyinde yakıt istasyonları, dövizciler hepsi Türk parası kullanmaya başladık, Suriye kuzeyinde özgür bölgelerde artık Suriye parası kullanmamayı düşünüyoruz, hepimiz Türk parası kullanacağız." diye konuştu.
ABD AMBARGOSU
Beşşar Esed'in ülkenin ekonomik gücünü büyük ölçüde elinde tutan oligark kuzeni Rami Mahluf'u tasfiye etmesinin ardından ABD'nin Esed rejimine karşı uygulamaya koyduğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın rejim ekonomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Suriye Lirası, son haftalarda ABD doları karşısında rekor düzeyde geriledi. 2011'de, iç savaşı tetikleyen protesto gösterileri öncesi 1 dolar 47 Suriye lirası ederken, bugün 1 dolar 3 bin Suriye lirası yapıyor.
Bu yılında başında 1 dolar 1000 SL'ye denk gelirken, son günlerde 4000 SL seviyelerine yaklaşmıştı.
Suriye Merkez Bankası da dün, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek için, resmi dolar kurunu 704'den 1256 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu.