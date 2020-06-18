TOKİ Bursa çekilişi canlı izle! TOKİ Bursa Gemlik 500 konut kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bursa çekiliş sonuçları!

TOKİ Bursa Gemlik kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bursa çekiliş sonuçları ev sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin merak konusu oldu. TOKİ Bursa çekilişi canlı yayın izleme ekranı haberimizde! Başkan Erdoğan'ın himayesinde inşa edilen 100 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Her gün yeni bir ilde hak sahipleri belli oluyor. Bugün ise TOKİ Bursa Gemlik kura çekilişi yapılıyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda isimleri okunan kişiler ev sahibi olmaya hak kazanıyor. İşte, TOKİ Bursa Gemlik kura sonuçları isim listesi!
TOKİ BURSA GEMLİK KURA SONUÇLARI!
Kura töreni saat 10:00'da başlayacak. Törenin 1 saat içerisinde tamamlanması bekleniyor. Sonuçlar ise öğleden sonra aşağıdaki bağlantıdan öğrenilebilecek.
TOKİ BURSA GEMLİK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.