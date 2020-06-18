800 bin sürücü için süre 26 Haziran'da doluyor! 1083 TL cezası var



*Ticari araç sürücüleri için Psikoteknik Muayene Raporu zorunluluğu bulunuyor.

1083 TL CEZASI VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre 26 Haziran da başlaması planlanan psikoteknik denetimleri kapsamında ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu almayan sürücülere 1083 TL ceza uygulanacak.

1 SAAT SÜRÜYOR

Psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 60 ile 90 dakika arasında gerçekleştiriliyor. Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu kapsamında araç sürücülerine sürekli dikkat, muhakeme, koordinasyon, seçici dikkat, hız mesafe tahmin, çarpışma tahmin, görsel algı bellek, kişilik, görsel süreklilik, çevresel görsel görüş, tepki hızı ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanıyor.