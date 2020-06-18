İşçiye işverene büyük destek: Çalışma hayatı normale dönüyor





● 1.000'ER TL YARDIMA DEVAM: Sosyal yardım desteğinde 3. fazda 1 milyon 680 bin haneye yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor. 3 fazda 6 milyon haneyi geçtik. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız. Tabii ki 3. fazdan daha farklı bir faz düşünmüyoruz. Çünkü 3. faz zaten şu anda herkesin başvurabildiği, e-Devlet üzerinden açık olan ve bizim de devamlı baktığımız bir süreç oldu. Şöyle düşünüyoruz, bizim için de katkısı olduğu için pandemi sürecini atlattıktan sonra bazı programlarımızı da entegre edip e-Devlet'te kalıcı hale getirmek istiyoruz.

