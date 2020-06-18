İşçiye işverene büyük destek: Çalışma hayatı normale dönüyor

CORONAVİRÜS sürecinde işçiyi, işvereni, ihtiyacı olanı korumak için 20.5 milyar liralık nakdi destek sağlayan hükümet, normalleşme sürecinde de istihdam hamlesini başlattı. İstihdam Kalkanı ile yeni istihdam, işyerinde normalleşmeye dönüş desteklenecek, fesih yasağı uzatılacak.
2022'de devreye alınacak tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ikinci maaşın yolu açılırken, çalışanların kıdem tazminatına ulaşmasının önündeki engeller kaldırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hem şu ana kadar sağlanan destekler hem de yeni paket hakkında bilgi verdi:
3 FAZDA 6 MİLYAR
● 20.5 MİLYARLIK KALKAN: Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20.5 milyar liralık nakdi destek sağladık.
● 1.000'ER TL YARDIMA DEVAM: Sosyal yardım desteğinde 3. fazda 1 milyon 680 bin haneye yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor. 3 fazda 6 milyon haneyi geçtik. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız. Tabii ki 3. fazdan daha farklı bir faz düşünmüyoruz. Çünkü 3. faz zaten şu anda herkesin başvurabildiği, e-Devlet üzerinden açık olan ve bizim de devamlı baktığımız bir süreç oldu. Şöyle düşünüyoruz, bizim için de katkısı olduğu için pandemi sürecini atlattıktan sonra bazı programlarımızı da entegre edip e-Devlet'te kalıcı hale getirmek istiyoruz.
KISA ÇALIŞMADAN ÇIKIŞ
● 1.7 MİLYARLIK ÜCRET DESTEĞİ: Nakdi Ücret Desteği'nde şu anda 1 milyon 358 bin rakamına ulaştık, 1 milyar 700 milyon lirayı geçmiş durumda.
● FESİH YASAĞI UZUYOR: Fesih kısıtını 3 ay daha uzatacağız.
● İŞE DÖNENE PRİM KATKISI: 3.5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin çalışan, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti. Kısa çalışma ödeneğinden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.
KAZANIM ARTACAK
TES VE TAZMİNAT: 1 senelik çalışmanın karşılığı 30 gün, kıdem almanın karşılığı yüzde 8.33. Modelde yüzde 8.33 korunmakla kalmıyor aslında üstüne çıkıyoruz. Dolayısıyla işçimizin kazanılmış haklarından ya da gün sayılarından herhangi bir eksilme kesinlikle mümkün değil. Bu, karma tamamlayıcı emeklilik (TES) planı dediğimiz.
TERCİHE BAĞLI MODEL: Tercihe bağlı olan kısımda da hem işçimiz, çalışanımız hem de işverenimizin, devletin katkı sunduğu bir plan olacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde çoğu ülkede esasında devlet katkısı yok. Ama biz burada yaklaşık yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız. Dolayısıyla istedikleri zaman ya karma sisteme ki zaten başta herkesin karma sisteme geçmesi planlanıyor ama karma sistemden de tercihli sisteme geçebilirler. Tercihli sistemin tabii ki ileriye dönük getirisi daha fazla olacak ama ona geçmek istemeyenler de karma sistemde kalacak.