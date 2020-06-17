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    • Ekonomi
    • 18.06.2020 00:14
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    • 18.06.2020 00:14
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    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı ne kadar olacak?

    Temmuz ayı için geri sayım devam ediyor. Bu bağlamda milyonlarca emekli yılın ikinci yarısında ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Ayrıca memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur ne kadar olacak? İşte detaylar...

    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Milyonlarca emekli vatandaş 2020 yılının ikinci yarısında alacağı zamlı maaşı öğrenmek istiyor. Bu kapsamda "SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt bekliyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu bağlamda veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Peki, İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...
    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    EN ÇOK 6 BİN 304 TL

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.

    Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı.
    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.
    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Haberler Ekonomi Yeni ay geliyor! Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
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