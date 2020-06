Son dakika: Normalleşme sonrası hava trafiği nasıl olacak? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Karaismailoğlu, söz konusu dönemde toplam yolcu trafiğinin 1 milyon olarak gerçekleştiğini vurgularken, "Ülke olarak önemli bir süreci elbirliği geride bıraktığımıza inanıyorum. Hızlıca toparlandık ve rekorlara imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşları ve ardından 11 Haziran itibarı ile kademeli olarak hayata geçirilen yurt dışı seferlerine ilişkin hava trafiği ile ilgili bilgi aktaran Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tüm önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığını anımsattı.

Bakan Karaismailoğlu, havalimanlarına 1-15 Haziran tarihleri arasında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 olduğunu kaydetti.

Söz konusu tarihlerde Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 940 bin 648, dış hat yolcu trafiğinin ise 69 bin 489 olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, söz konusu dönemde toplam yolcu trafiğinin 1 milyon olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İNİŞ-KALKIŞ YAPAN UÇAK SAYISI 14 BİN OLDU

Salgın nedeniyle hayatın her alanında olduğu gibi ulaşım modlarında da hayati önemi olan önemler alındığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, pandeminin ilk döneminde alınan tedbirlerin doğal bir sonucu olarak hava yolu trafiğinde yüksek oranda düşüşler yaşandığını belirtti.

Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile beraber iç hat uçuşlarının ilkini salgın sertifikası verilen İstanbul Havalimanından Ankara Esenboğa Havalimanına 1 Haziran, dış hat uçuşlarını da 11 Haziran itibarıyla, bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başlattıklarını kaydederek, "İç hat uçuşlarının başlatıldığı 1 Haziran tarihinden 15 Haziran tarihine kadar Kovid-19 salgınına yönelik etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu" diye konuştu.

15 Haziran tarihi itibari ile Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 940 bin 648, dış hat yolcu trafiğinin ise 69 bin 489 olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, bu dönemde toplam yolcu trafiğinin 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleştiğini vurguladı.

İSTANBUL HAVALİMANINDA 2 BİN 898 UÇAK, 214 BİN 622 YOLCU TRAFİĞİ

İstanbul Havalimanında haziran ayının ilk 15 gününde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda bin 739, dış hatlarda ise bin 159 olmak üzere toplamda 2 bin 898 olduğunun da bilgisini veren Karaismailoğlu, yolcu trafiğinin de iç hatlarda 185 bin 495, dış hatlarda 29 bin 127 olmak üzere toplamda 214 bin 622 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

ANTALYA HAVALİMANINDAN 526 UÇAK, 38 BİNE YAKIN YOLCU

Bakan Karaismailoğlu, turizmin başkenti sayılan Antalya Havalimanında da, aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 444, dış hatlarda ise 82 olmak üzere toplamda 526 olduğunu ifade ederek, "Yolcu trafiği iç hatlarda 34 bin 978, dış hatlarda 2 bin 847 olmak üzere toplamda 37 bin 825 olarak kayıtlara geçti" dedi.

Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanmaya devam edecek. İzolasyon odaklı bu süreçte havalimanlarımızı kullanan ve kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu süreçte her alanda önemli planlamalara imza attı. Bizim projelerimize de büyük destekleri oldu. Türkiye olarak bu süreçte gösterdiğimiz başarı tüm dünya tarafından takdir edildi. Sektörde elde ettiğimiz ilk rakamlar normalleşme sürecinin olumlu seyrinin göstergesi. İnanıyorum ki aldığımız her önlem gelecek güzel günlerin habercisi olacak."