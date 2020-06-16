Ziraat kredisi başvuruları devam ediyor mu? 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat destek kredisi nasıl alınır?

Ziraat kredi başvuruları devam ediyor mu? Ziraat kredi başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat destek kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sonrası ekonomiyi canlandırmak adına 3 kamu bankasından birden kampanya başlatılmıştı. Kampanyaya göre 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi veriliyor. Peki, Ziraat kredi başvuruları devam ediyor mu? İşte cevabı…

ZİRAAT KREDİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

Kredi başvuru dönemi tamamlandı. Kredi almak isteyen vatandaşlar yeni hazırlanan paketlerden faydalanabiliyor.

6 AY ÖDEMESİZ YÜZDE 0.55 FAİZLE KREDİ DESTEĞİ

Açıklanan paket kapsamında 3 devlet bankası biri Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi diğeri ise Faturalı Tüketici Kredisi paketi olmak üzere 2 farklı paket ile sosyal hayatı destek kredisi desteği sağlayacak.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK TÜKETİCİ KREDİSİ PAKETİ

Sosyal hayatı destek kredisi paketinin ilki olan Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi Paketi ile Halkbank tarafından yapılan açıklama ile "sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır" ifadeleri ile kampanya duyuruldu.

Söz konusu anlaşmalı firmalar devlet bankalarının internet siteleri üzerinden duyurulacak. Kampanya kapsamında en düşük 3 bin lira en yüksek 30 bin lira kredi desteği yüzde 0.55 faiz oranı ile ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere kullandırılacak.

DEVLET BANKALARININ FATURALI TÜKETİCİ KREDİSİ PAKETİ KAMPANYASI

Anlaşmalı firmaların dışında alışveriş yapan kişilerin talep etmeleri durumunda faturalı ihtiyaç kredisi kullanmalarına izin verilecek.

Bu kredi paketi için de yine 6 ayı ödemesiz dönemli finansman desteği sağlanacak ancak bu kredi paketinde faiz oranı yüzde 0.82 olarak uygulanacak. Yerli üretim yapan firmalardan alınacak olan mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet gibi ihtiyaçlar için devlet bankaları 6 ayı ödemesiz kredi desteği sağlayacak.

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ OPERATÖR NUMARASI NEDİR (KAÇTIR)?

Ziraat Bankası müşteri temsilcisine bağlanmak ya da sesli yanıt sistemi üzerinden işlem yapabilmek için 2 farklı numara mevcuttur:

• 444 00 00

• 0850 220 00 00

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Hangi İşlemleri Yapmaktadır?

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri aracılığıyla yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

• Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesabınızla alakalı diğer işlemler (bakiye sorgulama, hesap hareketleri…vs),

• Para transferi işlemleri,

• Döviz alım-satım, altın alım-satım gibi yatırım ile alakalı işlemler,

• Kredi kartınızla alakalı kayıp bildirimi, kart yenileme, borç sorgulama, borç taksitlendirme gibi işlemler,

• OGS ya da HGS ile alakalı tüm işlemler,

• Ziraat Bankası ile alakalı kullandığınız tüm ürünlere ait şifre işlemleri,

• Fatura, ceza, prim, harç gibi ödeme işlemleri,

• İnternet bankacılığınızla alakalı işlemler,

• Ürünler hakkında bilgi alma.

Ziraat Bankası Sesli Yanıt Sistemi

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numaralarından 0850 220 00 00 aranarak sesli yanıt sistemini kullanabilir, işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.